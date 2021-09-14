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Общество14 сентября 2021 17:12

Крупин пообещал решить вопрос с парковками в Янтарном к следующему турсезону

По его словам, в городе-курорте будет создана еще одна большая стоянка
Иван МАРКОВ
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Во вторник, 14 сентября, мэр Янтарного Артур Крупин пообещал решить вопрос с гостевыми парковками уже к следующему турсезону.

- В первую очередь нужно говорить о создании нового современного парковочного пространства, - заявил Крупин, - потому что, когда в хорошую погоду большое количество туристов посещает Янтарный, к сожалению, машинами заставлено все: и тротуары, и зеленые зоны, и дворы. Конечно, это вызывает много негатива у янтаровцев, поэтому будем заниматься созданием парковочного пространства.

В долгосрочной перспективе, по словам мэра, в городе постепенно будет разрабатываться комплексная схема организации дорожного движения.