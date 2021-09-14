Калининградский борец греко-римского стиля выиграл всероссийские соревнования

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Новосибирске прошел открытый турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие более двухсот представителей Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Эстонии, Белоруссии, а также из 29 субъектов РФ.

Одним из сорока призёров десяти весовых категорий стал медалист отечественных и зарубежных стартов из Калининграда Арслан Зубаиров. Победитель юношеских Олимпийских игр прошлого десятилетия завоевал золото в весовой категории до 72 килограммов.

Арслан провёл четыре поединка. В финале оказался сильнее Максима Ежкова из Красноярского края со счётом 6:5.