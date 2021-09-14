Дятлова сообщила о переносе сроков закупки трамваев из-за решения ФАС

Назначенные на 16 сентября торги по закупке в лизинг 16 двухсекционных трамваев и 74 больших автобусов придется переносить. Об этом порталу klops.ru сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Напомним, жалобу подала московская компания «Сейф Технолоджи», которая указала на то, что объединение трамваев и автобусов в один лот может привести к необоснованному ограничению количества участников торгов.

- Жизнь продолжается. Ничего не закончено, прочитаем, что написано в решении ФАС. Дальше будем либо вносить изменения в существующий конкурс, либо новый проводить, - заявила Елена Дятлова. - Да, чуть передвинется срок, но это не значит, что мы не приобретаем экологичный транспорт для Калининграда.

На обновление общественного транспорта планируется потратить 3,8 миллиарда рублей.