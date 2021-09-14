В Гусеве безработный украл из квартиры пенсионерки четверть миллиона рублей

В Гусеве полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из квартиры пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

68-летняя пенсионерка почти месяц провела в больнице и пропажу обнаружила, когда вернулась домой. У нее исчезли золотые изделия, а также кошелек, в котором находилось 180 тысяч рублей и 500 евро.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник пробрался в жилое помещение через окно, отжав стеклопакет. Им оказался 48-летний безработный. Украшения он продал прохожим, а на похищенные деньги почти месяц вел асоциальный образ жизни со своими друзьями и оказался в наркологическом диспансере.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», ему грозит до 6 лет лишения свободы.