Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 199 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 78 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ - 2,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ - 8,

Гурьевский городской округ - 26,

Правдинский городской округ - 2,

Светловский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ - 3,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ - 9,

Советский городской округ - 14,

Мамоновский городской округ – 5,

Янтарный городской округ - 3,

Неманский городской округ – 2,

Черняховский городской округ - 16.