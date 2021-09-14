Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 199 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 78 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 10,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ - 2,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ - 8,
Гурьевский городской округ - 26,
Правдинский городской округ - 2,
Светловский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ - 3,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ - 9,
Советский городской округ - 14,
Мамоновский городской округ – 5,
Янтарный городской округ - 3,
Неманский городской округ – 2,
Черняховский городской округ - 16.