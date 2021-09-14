В Черняховске арестовали подростка, подозреваемого в двух угонах

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В Черняховске избрали меру пресечения подростку, обвиняемому в двух угонах. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В течение 2,5 месяца несовершеннолетний в составе группы лиц совершил два угона.

В ходе судебного заседания следователь отметил, что обвиняемый, которому грозит до 7 лет лишения свободы, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.

Суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 11 ноября.