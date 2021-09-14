Николай Цуканов стал учредителем двух фирм в Калининграде

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Бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов вошел в состав учредителей двух фирм - ООО «Верум» и ООО «Орбита». Как пишет «РБК-Калининград», сведения об этом появились в сервисе Rusprofile.

В «Веруме» Николаю Цуканову принадлежит 90% доли номинальной стоимостью 90 тысяч рублей. Деятельность компании сосредоточена в области права. Дополнительными видами, согласно ЕГРЮЛ, являются выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, рассады, предоставление услуг в области растениеводства, строительство зданий и инженерных коммуникаций, деятельность автомобильного грузового транспорта и гостиниц.

В «Орбите» у Николая Цуканова 50% доли стоимостью 10 тысяч рублей. Фирма специализируется на оптовой торговле строительными материалами и изделиями, а также может заниматься торговлей автомобилями, строительством жилых и нежилых зданий, покупкой и продажей земельных участков и зданий.

Отметим, что с ноября прошлого года Николай Цуканов занимает пост старшего вице-президента «Ростелекома». В компанию бывший губернатор пришел после отставки с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе.