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Спорт15 сентября 2021 10:44

В Советске планируют отремонтировать бассейн и ледовую арену в ФОКе

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Советска

Власти Советска планируют провести ремонт в ФОКе «Дружба». Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Как сообщил глава администрации Советска Андрей Сергеев, за последние полгода в спортивном заведении было выявлено достаточно много проблемных моментов и пришлось обращаться к губернатору за помощью.

«Антон Алиханов отреагировал на просьбу и выделил деньги муниципалитету на ремонт ФОКа. Уже в этом году начнутся ремонтные работы и будет приведена в порядок ледовая арена и бассейн», - говорится в сообщении администрации.