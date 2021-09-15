В Советске планируют отремонтировать бассейн и ледовую арену в ФОКе

. Фото: Администрация Советска

Власти Советска планируют провести ремонт в ФОКе «Дружба». Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Как сообщил глава администрации Советска Андрей Сергеев, за последние полгода в спортивном заведении было выявлено достаточно много проблемных моментов и пришлось обращаться к губернатору за помощью.

«Антон Алиханов отреагировал на просьбу и выделил деньги муниципалитету на ремонт ФОКа. Уже в этом году начнутся ремонтные работы и будет приведена в порядок ледовая арена и бассейн», - говорится в сообщении администрации.