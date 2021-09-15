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Общество15 сентября 2021 10:55

Калининградца осудили за неуплату 2,2 млн рублей алиментов

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Жителя Гвардейского района осудили за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина задолжал своему сыну 2,2 млн рублей, однако не спешил погашать задолженность, нигде не работал и даже не встал на учет как безработный. Его привлекли к административной ответственности, а затем к уголовной.

Суд приговорил горе-отца к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.