Калининградца осудили за неуплату 2,2 млн рублей алиментов

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Фото: Служба судебных приставов
Жителя Гвардейского района осудили за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
Мужчина задолжал своему сыну 2,2 млн рублей, однако не спешил погашать задолженность, нигде не работал и даже не встал на учет как безработный. Его привлекли к административной ответственности, а затем к уголовной.
Суд приговорил горе-отца к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.