За неделю 2 тысячи калининградцев прошли вакцинацию от гриппа

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области продолжается вакцинация от гриппа. В регион поступила первая партия отечественной вакцины от гриппа для взрослых в количестве 279 тыс. доз, также пришло 14 780 доз вакцины для иммунизации детей и беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В ближайшее время поступят еще 22,5 тыс. доз вакцины.

За неделю в регионе прививки от гриппа сделали около 2 тысяч человек. В планах властей привить не менее 60 процентов населения области.