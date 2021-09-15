Елена Дятлова рассказала, как узаконить незаконный гараж

Мэрия готова взять на себя оформление незаконных гаражей Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 14 сентября, глава администрации Калининграда Елена Дятлова написала в своем Фейсбуке, что мэрия города возьмет на себя все расходы людей по постановке на кадастровый учет земельных участков под гаражами в гаражных обществах.

- Если гараж не стоит на учете и право на него у гражданина не зарегистрировано, то тогда мы сами изготовим техплан и внесем данные в ЕГРН, - написала Дятлова. - И если прямо сейчас председатель какого-нибудь гаражного общества требует с вас оплату этих работ, не торопитесь, а лучше покажите ему этот пост.

Далее Дятлова пояснила, что владельцам гаражей не придется оплачивать эти работы, а также платить госпошлину за регистрацию прав, так как заявление от их имени будет подавать администрация.

- «Гаражная амнистия» должна помочь узаконить сами объекты и землю под ними, так как зачастую у людей попросту отсутствуют как документы о предоставлении земельных участков для строительства гаражей, так и бумаги на сами постройки, - добавила глава.

Там же Дятлова предупредила, что «гаражная амнистия» распространяется только на капитальные постройки, возведенные до 30 декабря 2004 года. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Напомним, что в обществах Калининграда насчитывается около 10 000 гаражей.