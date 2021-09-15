В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 15 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Косм. Леонова, 63-71, 58-64;

- ул. Молочинского, 5-7;

- Советском пр-те, 114-118;

- ул. Авторемонтная, 2-16;

- ул. Молдавская, 2-8;

- ул. Вернадского, 7-13;

- ул. Марш. Борзова, 12-48, 39-41, 52-56;

- ул. Красная, 117, 127-139;

- ул. Комсомольская, 16 (д/с № 22), 20 (детская поликлиника № 2), 22г.

Для плановых работ сегодня от воды до 15 часов отключат дом № 36 на улице Марш. Баграмяна.

До 17 часов воды не будет на ул. А. Невского, 1-15, 11-15, 19-27, 31-37.