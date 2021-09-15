17 школьников, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 157 случаев ОРВИ, 11 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 23 пенсионера;
- 5 работников образования;
- 4 медицинских работника;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 13 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника с/х предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- работник гостиницы;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 6 воспитанников д/с;
- 17 школьников;
- 9 студентов (КГТУ, Калининградский бизнес-колледж, колледж сервиса и туризма, колледж предпринимательства, Прибалтийский судостроительный техникум, КИТиС);
- 34 неработающих.