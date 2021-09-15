17 школьников, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 157 случаев ОРВИ, 11 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 23 пенсионера;

- 5 работников образования;

- 4 медицинских работника;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 13 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника с/х предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- работник гостиницы;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 6 воспитанников д/с;

- 17 школьников;

- 9 студентов (КГТУ, Калининградский бизнес-колледж, колледж сервиса и туризма, колледж предпринимательства, Прибалтийский судостроительный техникум, КИТиС);

- 34 неработающих.