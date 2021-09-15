Елена Дятлова устроила слежку за предпринимателями через камеры «Безопасного города»

С недавнего времени калининградцы стали замечать, что многие городские урны по вечерам, а иногда и по утрам переполнены мусором. В среду 15 сентября глава администрации города Елена Дятлова пояснила, что в настоящий момент этот вопрос решается.

- У нас разные урны, то есть их установили и обслуживают разные люди. Мы делаем ревизии и понимаем сейчас, что стало много нареканий именно по урнам, которые стоят на остановочных комплексах, у магазинов и НТО, - начала Дятлова.

По словам сити-менеджера, у каждого собственника должен быть заключен договор на уборку мусора с МБУ «Чистота», а потому Елена Дятлова лично провела расследование, проследив по камерам «Безопасного города» за несколькими предпринимателями. Выяснилось, что они переставляют свои пакеты с отходами к контейнерам, которые обслуживает «Чистота».

- Понятно, что мы их убираем, но потом будем обязывать заключать договора на вывоз мусора, - заключила глава.