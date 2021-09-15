Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 197 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 133 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 6,
Нестеровский городской округ – 1,
Балтийский городской округ - 6,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ - 4,
Гурьевский городской округ - 7,
Правдинский городской округ - 7,
Светловский городской округ - 6,
Зеленоградский городской округ - 7,
Светлогорский городской округ – 1,
Славский городской округ - 2,
Советский городской округ - 17,
Ладушкинский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 3,
Неманский городской округ – 8,
Черняховский городской округ - 3.