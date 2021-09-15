Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 197 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 133 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 6,

Нестеровский городской округ – 1,

Балтийский городской округ - 6,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ - 4,

Гурьевский городской округ - 7,

Правдинский городской округ - 7,

Светловский городской округ - 6,

Зеленоградский городской округ - 7,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ - 2,

Советский городской округ - 17,

Ладушкинский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 8,

Черняховский городской округ - 3.