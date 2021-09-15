Область выделила 4,4 млн на проект ремонта двух улиц в Железнодорожном

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Региональные власти выделили администрации Правдинского городского округа субсидию на разработку проектной документации ремонта объектов в Железнодорожном. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В частности, средства будут направлены на подготовку документации для комплексной ревитализации инфраструктуры и общественных мест и капитальный ремонт улиц Коммунистическая и Первомайская.

Муниципалитет. В свою очередь, должен обеспечить софинансирование работ в размере 44 тысяч рублей.