Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 15:18

Область выделила 4,4 млн на проект ремонта двух улиц в Железнодорожном

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти выделили администрации Правдинского городского округа субсидию на разработку проектной документации ремонта объектов в Железнодорожном. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В частности, средства будут направлены на подготовку документации для комплексной ревитализации инфраструктуры и общественных мест и капитальный ремонт улиц Коммунистическая и Первомайская.

Муниципалитет. В свою очередь, должен обеспечить софинансирование работ в размере 44 тысяч рублей.