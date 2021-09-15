Елена Дятлова о приостановке закупки трамваев: «Если надо будет, поправим нашу аукционную документацию»

В среду 15 сентября глава администрации Калининграда Елена Дятлова в очередной раз поговорила с журналистами о ситуации с закупкой трамваев, приостановленной по требованию ФАС из-за жалобы. Дятлова отметила, что пока только слышала аудиозапись решения антимонопольной службы, но не получила на руки соответствующих документов.

- В течение трех дней мы должны получить полный документ, где будет не только резолюция, но и обоснование такого рода выводов, - отметила Дятлова. - Сейчас рано делать выводы о том, права или не права ФАС. Сначала нужно прочесть документ, который я, к сожалению, не видела, но в ближайшее время получу. Получим, прочитаем, выработаем отношение к решению ФАС, но в любом случае мы будем продолжать закупку транспорта. Если надо будет, поправим нашу аукционную документацию.

Напомним, жалобу подала московская компания «Сейф Технолоджи», которая указала на то, что объединение трамваев и автобусов в один лот может привести к необоснованному ограничению количества участников торгов.