Сборная Калининградской области по регби выиграла чемпионат СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат по олимпийскому регби-7 среди взрослых игроков. На стадионе «СКА» титул и путевку на Кубок России оспорили семь команд.

Калининградскую область представил любительский клуб под руководством Вячеслава Кобзева. Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта и регионального училища олимпийского резерва выиграли шесть матчей подряд с общим счетом 180:19.

В первый день команда под брендом «Балтийский шторм» выиграла три матча с общим счетом 91:0 у местного «Буревестника», команд Военного института войск национальной гвардии Российской Федерации и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева.

В четвертьфинале гости разгромили сборную Университета государственной противопожарной службы МЧС России 43:0, в полуфинале обыграли «Барс» из Санкт-Петербурга со счетом 17:7, а в финале оказались сильнее представителей Лесотехнической академии имени Сергея Кирова.

Лучшим игроком турнира в составе победителей признан Матвей Цивнель.