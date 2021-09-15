В Калининграде могут появиться специализированные рыбные рынки

Пока в Калининграде есть только рыбный отдел на Центральном рынке, горожанам этого мало Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде могут появиться рыбные рынки и ярмарки. О возможности их открытия в среду, 15 сентября, порассуждала глава администрации города Елена Дятлова.

Сити-менеджер сразу оговорилась, что Роспотребнадзор не запрещал организацию подобных ярмарок, однако проблемы все-таки есть.

- В любых портовых городах рыбные рынки организованы прямо в зоне порта. Но наши правила по обеспечению транспортной безопасности немного другие: порт - это территория, огороженная забором, и попасть туда невозможно. Тем более порт удален от центра города, - заметила Дятлова.

Тут же чиновница заявила, что инициатива все-таки должна исходить от предпринимателей.

- Никто не мешает сегодня предпринимателям, которые занимаются аквакультурой, выставлять свою продукцию на такого рода ярмарках, - продолжила свою мысль Елена Дятлова.

Далее глава города пообещала пообщаться по этой теме с ресторанным бизнесом. По ее словам, на подобных ярмарках должна быть возможность приготовления свежевыловленной рыбы.

- Сейчас начинаю вспоминать: не считая специализированных отделов, у нас с вами есть рыбный павильон на Центральном рынке, и, наверное, это все. Нужно подумать, почему у других это работает, а у нас нет. Но это должно быть красиво и безопасно, - заключила она.