Калининградская область получит еще 200 миллионов на ремонт дорог

. Фото: Правительство Калининградской области

Дополнительные 30 млрд рублей из резервного фонда правительства России поступят в 84 субъекта. Калининградская область получит 200 миллионов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря финансовой поддержке федерального центра продолжится ремонт дороги Полесск - Большаково, которую приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В нынешнем году завершается ремонт двух участков общей протяженностью 12 километров.

- С учетом дополнительных средств мы сможем отремонтировать еще 18 километров дороги. Контракт по этому участку заключен в конце августа, завершить работы планируется до конца года, - рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.