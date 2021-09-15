В Светлогорске выставили на торги историческое здание пансионата

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Агентство по имуществу Калининградской области выставило на торги здание пансионата «Вид на море» и земельный участок площадью 3788 кв. м, расположенные на улице Приморской в Светлогорске. Как сообщает региональный Центр торгов, бывший пансионат постройки начала XX века является объектом культурного наследия регионального значения.

Трехэтажное здание Г-образной формы имеет мансарду, три ризалита - два боковых и один центральный. Дом украшен деревянными декоративными элементами и фахверковыми конструкциями. Новый собственник будет обязан до 30 июня 2025 года выполнить работы по сохранению объекта и благоустройству прилегающей территории.

Начальная цена продажи всего имущественного комплекса - 32,6 млн рублей.