Черняховск стал первым городом, где бесплатно подведут газ к домам

Черняховск стал пилотным муниципалитетом Калининградской области, где стартует работа по догазификации домовладений и садовых некоммерческих товариществ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, под бесплатную газификацию попадает порядка 490 объектов.

В настоящее время завершается подготовка плана-графика. Ведется предварительный сбор заявок потенциальных потребителей на подключение к газовым сетям.

Напомним, президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил обеспечить до 2023 года завершение догазификации - подведения газа до границ негазифицированных домовладений и садовых некоммерческих товариществ в населенных пунктах, куда газ уже пришел. Работа должна вестись без привлечения средств населения.