В Калининграде запускают новый автобусный маршрут через центр города

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Новый автобусный маршрут № 88 свяжет улицу Суздальскую и СНТ «40 лет Победы». Как сообщает пресс-служба мэрии, рейсы будут выполняться с 17 сентября 2021 года по 16 марта 2022-го.

- Новый маршрут призван обеспечить транспортную доступность садовых обществ на Люблинском шоссе взамен сокращенных маршрутов троллейбусов, а также нового микрорайона на улице Суздальской, - объяснили в городской администрации.

По рабочим, выходным и праздничным дням автобусы пойдут по следующей схеме: ул. Суздальская, Московский проспект, Литовский вал, ул. Черняховского, проспект Мира, ул. Косм. Леонова, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова, Советский проспект, ул. Габайдулина. Обратно - по Советскому проспекту, ул. Ломоносова, ул. Марш. Борзова, ул. Комсомольской, проспекту Мира, ул. Черняховского, Литовскому валу, Московскому проспекту, ул. Суздальской.

Ежедневно на линии будут работать 6 автобусов малого класса, в том числе предназначенные для перевозки маломобильных групп населения. Протяженность маршрута в обе стороны - 28 километров, интервал движения - 15-20 минут.