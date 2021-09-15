Уголовник из Черняховска в темноте избил и ограбил своего знакомого

В отделение полиции по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский» обратился 32-летний местный житель, который сообщил, что у него украли мобильный телефон и часть золотой цепочки, пока он спал в гостях.

На дому у жителя одного из поселков Нестеровского района приятно отдыхала компания из четырех друзей. Расслабились так, что там же остались ночевать. И вот уже мирно спавший 32-летний мужчина вдруг услышал быстрый топот ног: к нему в темноте подскочил кто-то невидимый, отвесил несколько ударов, потом рванул с шеи золотую цепочку и был таков. Цепочка, правда, разорвалась на несколько частей, из которых злоумышленник унес лишь одну. Зато он успел сгрести со стола мобильный телефон потерпевшего. В общей сложности тот пострадал на 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский» для начала установили личности всех присутствовавших в злополучной квартире. А затем выяснили, что нападение совершил 25-летний житель Черняховска, ранее уже судимый за кражи и грабежи. Сообразив, что запираться бесполезно, уголовник сознался, что украденный мобильник он почти сразу же продал таксисту, а добытый фрагмент цепочки снес в ломбард. Грабителю грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Такой вот черняховский друг…