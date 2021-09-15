В Калининграде скрытый патруль ГИБДД наказал любителей разворачиваться через сплошную

Скрытый патруль ГИБДД совершил выезд на улицу Шевченко в Калининграде. Как сообщает официальный аккаунт инспекции, только за 20 минут на этоим участке, полицейские выявили четырех нарушителей, который совершали разворот вторым рядом через сплошную линию.

- Все привлеченные к административной ответственности автомобилисты пояснили, что нарушили ПДД для того, чтобы сэкономить время, - отмечают в ГИБДД.

Инспекторы напоминают, что действия водителей подпадают под часть 2 ст. 12.16 КоАП РФ. (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Штраф за это нарушение - от 1000 до 1500 рублей.