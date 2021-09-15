На востоке Калининградской области собираются построить большой завод

Завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии, который предприятие «РЭНЕРА» – отраслевой интегратор Росатома, входящий в Топливную компанию «ТВЭЛ», собирается построить в Калининградской области, может стать крупнейшим работодателем на востоке нашего региона.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, технологическим партнером проекта выступает южнокорейский производитель литий-ионных батарей – компания Enertech International Inc., совладельцем которой с долей в 49% «РЭНЕРА» стало в 2021 году. Ее наработки послужат основой российского производства, что позволит производить продукцию, соответствующую мировым стандартам. Предполагается, что завод заработает на площадке Балтийской АЭС уже в 2026 году.

- Реализация этого проекта способна дать мощный импульс для социально-экономического развития удаленных территорий нашего региона, - прокомментировал губернатор Антон Алиханов.- Предварительная потребность в кадрах для нового предприятия оценивается в 2 тысячи человек, что означает перспективу серьезного прироста в количестве населения наших восточных муниципалитетов, строительстве жилья, инфраструктуры.