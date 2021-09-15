Всем нелегалам в Калининградской области предложили выйти из подполья

Всего две недели остается у проживающих на территории Калининградской области иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в регионе, чтобы, в соответствии с пунктом 2 Указа президента РФ от 15 июня 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы страны.

После 30 сентября все означенные будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Об этом предупреждает Управление внутренних дел России по Калининградской области.