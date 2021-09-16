Число винно-водочных магазинов в Калининградской области скоро может заметно сократиться

Губернатор Калининградской области сообщил о возможном в ближайшем будущем сокращении количества винно-водочных магазинов на территории региона.

- Комментирующие мои посты в соцсетях часто спрашивают, почему у нас так много магазинов, которые торгуют алкоголем, - рассказал Антон Алиханов. - Дело в том, что в законе об обороте алкогольной продукции существует правило: одна лицензия выдается на одно юридическое лицо. То есть одно предприятие, заплатив 65 тысяч рублей госпошлины, может открыть сотни торговых точек. Это создает неравные условия для крупных торговых сетей и малого бизнеса. Небольшие компании зачастую даже вынуждены заходить под «зонтик» крупных, что также способствует увеличению количества магазинов, торгующих алкогольной продукцией.

Однако решение проблемы, раздражающей многих граждан, похоже, найдено. Глава региона проинформировал о разработанном федеральным Минфином и Росалкогольрегулированием законопроекте, по которому пошлина на выдачу лицензии для торговли алкоголем снижается до 30 тысяч рублей, но выдается уже не на юрлицо, а на конкретную торговую точку.

- Мы считаем, что это приведет к нормализации количества магазинов, которых сейчас стало непропорционально много, - резюмировал Алиханов. - Очень надеемся, что после избрания нового состава Госдумы этот законопроект благополучно пройдет все этапы утверждения и будет поддержан руководством страны.