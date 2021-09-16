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Общество16 сентября 2021 9:48

В Калининградском заливе браконьер угодил в сети Росрыболовства

Успевшего добыть 45 рыбин нарушителя закона задержали при помощи бойцов спецназа
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Госинспекторы Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства при поддержке бойцов спецотряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Калининградской области провели рейд в Калининградском заливе.

В результате контрольно-надзорного мероприятия был задержан браконьер, производивший добычу водных ресурсов запрещенными орудиями лова. У двуногого хищника изъято 45 незаконно добытых рыб различных пород, а также рыболовные сети общей длиной 120 метров. В отношении задержанного составлен административный протокол.