В Калининградском заливе браконьер угодил в сети Росрыболовства

Госинспекторы Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства при поддержке бойцов спецотряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Калининградской области провели рейд в Калининградском заливе.

В результате контрольно-надзорного мероприятия был задержан браконьер, производивший добычу водных ресурсов запрещенными орудиями лова. У двуногого хищника изъято 45 незаконно добытых рыб различных пород, а также рыболовные сети общей длиной 120 метров. В отношении задержанного составлен административный протокол.