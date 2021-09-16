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Общество16 сентября 2021 10:11

Калининградское правительство нашло способы борьбы с коррупцией в торговле алкоголем

Отдел лицензирования ликвидировали, заявки на лицензии теперь подают через МФЦ, регион участвует в федеральном эксперименте
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Губернатор Калининградской области рассказал, что, после того как два подряд начальника отдела лицензирования (в компетенцию которого входит выдача лицензий на торговлю алкоголем) регионального министерства экономики, промышленности и торговли областного правительства за взятки пошли под суд в 2018 и 2020 годах, было принято решение ликвидировать данное подразделение. Его задачи теперь выполняет министерство контроля и надзора, однако исключительно функциональным решением не ограничились.

Правительство области провело анонимный опрос среди калининградских торговцев и рестораторов, чтобы выяснить, почему они предпочитают давать взятки за продление и получение лицензий, вместо того чтобы идти законным путем. Выяснилось, что едва ли не главной причиной стала необходимость уплаты госпошлины в размере 65 тысяч рублей при подаче документов на продление или получение лицензии. На процедуру отводится 30 дней. При малейшей ошибке в бумагах или выявлении хотя бы копеечной задолженности по налогам в лицензии отказывают. Но уплаченные деньги не возвращают. Бизнесмену приходится вновь подавать документы и заново платить пошлину, ожидать 30 дней - и все это время его предприятие если продолжает работать, то фактически незаконно.

Сложившаяся практика обусловила появление массы нелегальных посредников, которые якобы проверяли все эти документы, а еще брали плату за свои услуги по ускорению выдачи лицензии, которую в этом случае вполне можно было получить в течение 2-3 дней. Теперь, как уверяют, посредникам-нелегалам ловить здесь нечего, поскольку подача заявок на лицензии по решению правительства осуществляется исключительно через многофункциональные центры.

Другим важным шагом стало участие Калининградской области в эксперименте, который проводит правительство РФ. Через специальный портал в системе ЕГАИС можно подать заявление на получение либо продление лицензии на торговлю алкоголем и отслеживать прохождение документов по инстанциям. Особенно важно, что при подаче заявления в электронном виде ошибку совершить уже невозможно, редактор сразу же укажет на нее.

- Этот эксперимент позволил реализовать нашу давнюю мечту, практически полностью исключив непосредственные контакты между предпринимателями и чиновниками и тем самым нивелируя коррупционную составляющую, - заявил Антон Алиханов. - Что касается несущественных задолженностей, то областное правительство предложило федеральном центру в подобных случаях замораживать предоставление услуги по выдаче лицензии, чтобы дать возможность предпринимателю уплатить долги по налогам.