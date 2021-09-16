«Где работаю, там и краду»: в Калининграде повар «нагрел» кафе на 150 тысяч рублей

После того как ревизия в одном из кафе на территории Ленинградского района Калининграда выявила крупную недостачу, владелица заведения сначала сама попыталась выяснить, куда исчезли 150 тысяч рублей. Но не смогла и тогда обратилась за помощью к профессионалам из ОМВД.

Сотрудники угрозыска отследили движение денежных средств, которые, как выяснилось, в течение двух месяцев со счета организации перечислялись на одну и ту же банковскую карту. Установить личность ее владельца было несложно - им оказался продавец-повар означенного кафе.

- 26-летний мужчина использовал одну и ту же схему, - объяснили в пресс-службе регионального УМВД России. - Когда покупатели оплачивали еду и уходили, оформлял возврат купленного товара и вставлял в терминал свою кредитку.

Теперь ловкачу предстоит держать ответ по уголовной статье «Кража, совершенная с банковского счета». А это в лучшем случае штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей, в худшем - лишение свободы на срок до 6 лет.