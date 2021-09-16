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Происшествия16 сентября 2021 12:24

Из реки в Славском районе выловили тело 55-летнего мужчины

Погибший оказался местным жителем, обстоятельства его смерти выясняются
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В минувшую среду, 15 сентября, рыбаки в Славском районе обнаружили в местной реке Ржевке тело мужчины. Из воды его извлекли сотрудники окружного отдела МЧС, а следователи Советского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР организовали доследственную проверку по факту произошедшего.

- Личность погибшего установлена, им оказался 55-летний местный житель, - сообщили в УСКР. - На теле признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.