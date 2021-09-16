В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 16 сентября, в течение дня отключено электричество на 10 улицах и в одном СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Чапаева, 31, 33, 33а, 37, 39;

- ул. Закавказская, 28;

- пер. Нахимова, 13, 14;

- ул. В. Дубинина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- ул. Серж. Мишина, 12, 22;

- пр-те Победы, 141, 149, 153-155, 157, 157а, 159, 159а, 169, 12, 104, 110, 114, 120, 128, 146;

- Тенистой аллее, 3, 11, 6, 8-10, 12, 14, 20, 22;

- в СНТ «Победа», ул. Горького, 182 (и пешеходный светофор рядом), ул. Горького - ул. Б. Окружная, ул. Южная, 20а.

Для работы на сетях от воды отключат потребителей:

- с 10.00 до 15.00 - на ул. Вагоностроительной, 11, 21-29, 31, 31а, 37-47, ул. Радищева, 79, ул. Косогорной, 1, 5-9, 11, 13, 13а, 4, 4а, в пер. Косогорном, 1-5, 2;

- с 10.30 до 16.00 - на Ленинский пр-те, 155, 157-161, 96-100, пл. Калинина, 17-27;

- с 10.00 до 17.00 без воды останутся ул. А Невского, 188б, 188 - к. 1, 2, 3, 190б, пер. Ганзейский, 1-13, 15-25, 29-41, 2-4, 6, 12-24, 26-44, 46-54, 56-68, 70, 72, ул. Краснокаменная, 19, пер. Арсенальный, 1-7, 9-15, 17, 21-23, 25-33, 35-47, 49-61, 63-77, 79-93, 95-103, 16-22, 24-36, 40-52, 54-66, 68-78, 80-90, а также пр-т Советский, 12.