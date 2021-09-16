16 школьников, 8 детсадовцев: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 196 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 161 случай ОРВИ, 10 пневмоний и 25 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров, все старше 65 лет;
- 2 работника образования;
- 5 медицинских работников;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 4 государственных служащих;
- 4 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- работник гостиницы
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 8 воспитанников д/с (д/с № 57, 51, 10, 48, 104 Калининграда; д/с № 2 Пионерского; д/с поселка Коврова; д/с № 2 Полесска);
- 16 школьников (школы № 3, 15, 38, 46, 56, 28 Калининграда; школа Светлого; школа поселка Железнодорожного; школа Пионерского; гимназия «Вектор»; школа Полесска; «Школа будущего»; школа № 1 Краснознаменска);
- 4 студента (БФУ, колледж предпринимательства, ККИТД ФГБОУ ВО МГУТУ);
- 47 неработающих;