16 школьников, 8 детсадовцев: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 196 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 161 случай ОРВИ, 10 пневмоний и 25 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров, все старше 65 лет;

- 2 работника образования;

- 5 медицинских работников;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 4 государственных служащих;

- 4 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- работник гостиницы

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 8 воспитанников д/с (д/с № 57, 51, 10, 48, 104 Калининграда; д/с № 2 Пионерского; д/с поселка Коврова; д/с № 2 Полесска);

- 16 школьников (школы № 3, 15, 38, 46, 56, 28 Калининграда; школа Светлого; школа поселка Железнодорожного; школа Пионерского; гимназия «Вектор»; школа Полесска; «Школа будущего»; школа № 1 Краснознаменска);

- 4 студента (БФУ, колледж предпринимательства, ККИТД ФГБОУ ВО МГУТУ);

- 47 неработающих;