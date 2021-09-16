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Происшествия16 сентября 2021 14:07

Калининградским наркоторговцам из Ярославля пришла сушилка с начинкой

За обнаруженные у них почти полкило N-метилэфедрона преступникам грозит пожизненный срок
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Управление ФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении двух жителей региона. Мужчины подозреваются в незаконных операциях с наркотиками.

Одному из фигурантов намедни пришла посылка из Ярославля - сушильная машина. Да не простая, а с начинкой - внутри корпуса находилось 484 грамма популярного среди наркоторговцев и их клиентов вещества N-метилэфедрон. По существующей классификации это особо крупный размер, и наказание за него полагается соответствующее: лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а то и пожизненное - это уж как суд решит

Ну а до вынесения судебного приговора злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.