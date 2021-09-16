Калининградским наркоторговцам из Ярославля пришла сушилка с начинкой

Управление ФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении двух жителей региона. Мужчины подозреваются в незаконных операциях с наркотиками.

Одному из фигурантов намедни пришла посылка из Ярославля - сушильная машина. Да не простая, а с начинкой - внутри корпуса находилось 484 грамма популярного среди наркоторговцев и их клиентов вещества N-метилэфедрон. По существующей классификации это особо крупный размер, и наказание за него полагается соответствующее: лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а то и пожизненное - это уж как суд решит

Ну а до вынесения судебного приговора злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.