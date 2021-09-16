В правительстве Калининградской области разъяснили, как будут работать школы в дни выборов

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17, 18 и 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу и другие органы власти. Большинство участков для голосования расположено в зданиях школ. У родителей возникает резонный вопрос, как будут учиться их дети в пятницу и субботу.

- Решение о том, будет ли учеба очной или дистанционной, принимает руководитель учебного заведения. Централизованного решения не было, а директор смотрит на особенности конструкции здания школы, учитывает факторы антитеррористической и эпидемиологической безопасности и в связи с этим принимает решение. О том, как будет построен учебный процесс в пятницу и субботу, родителям должен сообщить классный руководитель, - сказал руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, наиболее распространенной практикой в калининградских школах на данный является следующая: 1-4-е классы в пятницу и субботу будут учиться очно, старшие классы - дистанционно.