В Калининграде руководителей организации помощи бездомным животным осудили за мошенничество

Кто теперь поможет несчастным псам? Фото: Александр КАТЕРУША

Учредителя и председателя правления общественной организации "Право на жизнь", оказывающей помощь бездомным животным, осудили за мошенничество. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области, учредитель получила 2,6 года условно, председатель правления - 3 года, также условно.

Как сообщается, в 2016 году "Право на жизнь" заключило со Службой ветеринарии Калининградской области госконтракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. В рамках контракта общественная организация заключила договор с ветеринарным врачом на оказание ветеринарных услуг. При этом финансово-хозяйственную деятельность подсудимые вели самостоятельно, не ставя в известность врача, а в отчетных документах указывали завышенные объемы выполненных работ.

- Денежные средства, поступившие из бюджета по заключенному договору, переводились на расчетный счет ветеринарного врача в большем размере для последующего возврата им излишне перечисленной суммы наличными, а также переводились на личные банковские карты учредителя и председателя правления. В результате преступной деятельности из бюджета Калининградской области необоснованно поступили денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, - отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.