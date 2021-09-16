В Калининграде будут судить вора, оставившего полгорода без интернета

Жителя Калининграда будут судить за серию краж интернет-проводов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

27-летнего мужчину обвиняют в 19 эпизодах хищений, которые он совершил на территории района в 2020-2021 годах с общим ущербом более 300 тысяч рублей. От действий злоумышленника страдали не только провайдеры, но и жители города, так как после визита похитителя в многоквартирных домах пропадал интернет и гас свет в квартирах.

Задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска в январе этого года. Полицейские смогли установить водителя автомобиля, на котором передвигался злоумышленник. Как выяснили оперативники, он обманывал своего знакомого, чтобы тот возил его по адресам якобы проводить ремонтные работы. На самом деле мужчина не чинил проводку, а срезал ее.

Уголовное дело по статье «Кража» передано в суд для рассмотрения по существу.