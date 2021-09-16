При строительстве дороги под Калининградом нашли настольную игру римских легионеров

Игра была очень популярна в Римской империи. Фото: Предоставлено организаторами

На археологических раскопках, которые ведутся на месте строительства очередного участка Приморского кольца, ученые наткнулись на древний некрополь, который датируется III-VI веками нашей эры.

Украшения древних эстиев. Фото: Предоставлено организаторами

Как сообщили в федеральном учреждении «Упрдор «Северо-Запад», на месте некрополя было обнаружено много очень интересных находок. Среди них - фибулы древних эстиев (предков пруссов), подвески к рукоятям кинжалов, многочисленные предметы вооружения, римские монеты, керамические сосуды и т. д. Однако самой интересной находкой стали фишки для настольной игры «лудус латрункулорум» (Ludus latrunculorum), которая была популярна в Римской империи, а также в германских и балтских землях в первые века новой эры.

- Эта игра представляла собой нечто среднее между шашками и шахматами, - рассказал руководитель археологической экспедиции Константин Скворцов. - Находка уникальная - почти сто фишек из римского стекла, идеально сохранившихся в мешочке, принадлежали одному человеку. В такой внушительной комплектации их обычно не обнаруживают - максимум 10-30 штук. А для Калининградской области этот случай вообще первый за 170 лет.

Глиняный сосуд первых веков нашей эры. Фото: Предоставлено организаторами

По окончании раскопок, которые стартовали в августе, все артефакты передадут в один из калининградских музеев.

Как пояснили в организации, археологические раскопки продлятся не менее шести месяцев. Эти работы выполняются в рамках подготовки территории строительства Приморского кольца от Светлогорска до автомобильной дороги Переславское - Круглово и далее в сторону Янтарного.