Самбисты из Калининграда завоевали два золота первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Татарстане прошли крупнейшие юношеские соревнования страны по самбо. В специализированном спорткомплексе «Ак Барс» по правилам спортивного раздела «самооборона без оружия» соперничали почти 700 самбистов в возрасте от 12 до 14 лет.

Калининградскую область представляли воспитанники региональной федерации дзюдо и самбо, которые отличились среди 37 юношей весом до 46 килограммов и среди 30 девушек весом до 55 килограммов соответственно.

Восемь поединков подряд выиграл Николай Бондаренко из спортивной школы Гурьевска. Большинство встреч завершилось с его явным преимуществом, а в финале он оказался сильнее Вадима Подольского из Благовещенска благодаря активности и техничному противодействию приемам.

Аналогично неуязвимой была Кира Долгополова из клуба «Самбо-Калининград». В ее активе восемь побед подряд, в том числе и выигрыш с минимальным преимуществом в финале у Анастасии Соломко из Москвы.