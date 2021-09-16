Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 196 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 96 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ - 5,
Пионерский городской округ – 11,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ - 10,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ - 4,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 11,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ - 6,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 3,
Черняховский городской округ - 4.