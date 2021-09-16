Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 196 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 96 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ - 5,

Пионерский городской округ – 11,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ - 10,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ - 4,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 11,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ - 6,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 3,

Черняховский городской округ - 4.