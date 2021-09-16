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Общество16 сентября 2021 17:09

Калининградца оштрафовали на 15 тысяч за повторное нарушение масочного режима

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Житель Правдинского района привлечен к административной ответственности и оштрафован за повторное нарушение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Мужчина находился в одном из магазинов в Правдинске без средства индивидуальной защиты в период действия режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее его уже привлекали к ответственности за отказ носить маску, однако мужчина не сделал выводов.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.