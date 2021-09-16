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Происшествия16 сентября 2021 17:51

Калининградские пограничники с собакой задержали трех нарушителей

Под покровом ночной темноты молодые россияне намеревались незаконно эмигрировать в Польшу
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В первом часу ночи 13 сентября неподалеку от поселка Липовка Багратионовского района пограничный наряд засек группу из трех человек, двигавшихся в направлении сопредельного государства. В ответ на требование остановиться неизвестные лишь прибавили ходу, попытавшись прорваться на польскую сторону, однако были настигнуты и задержаны при помощи служебной собаки.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, нарушителями оказались граждане РФ в возрасте 24, 23 лет и 21 года, которые не имели не то что виз, но даже права находиться в погранзоне. В Польшу они намеревались эмигрировать, поправ как тамошние, так и отечественные соответствующие законы.

Багратионовский городской суд признал всех троих виновными в «неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации» и назначил наказание в виде административного ареста на 3 суток.