Калининградские пограничники с собакой задержали трех нарушителей

В первом часу ночи 13 сентября неподалеку от поселка Липовка Багратионовского района пограничный наряд засек группу из трех человек, двигавшихся в направлении сопредельного государства. В ответ на требование остановиться неизвестные лишь прибавили ходу, попытавшись прорваться на польскую сторону, однако были настигнуты и задержаны при помощи служебной собаки.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, нарушителями оказались граждане РФ в возрасте 24, 23 лет и 21 года, которые не имели не то что виз, но даже права находиться в погранзоне. В Польшу они намеревались эмигрировать, поправ как тамошние, так и отечественные соответствующие законы.

Багратионовский городской суд признал всех троих виновными в «неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации» и назначил наказание в виде административного ареста на 3 суток.