На выходных температура в Калининграде упадет ниже +10 градусов

. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область остается во власти холодного циклона, который проявит себя во всей красе на предстоящих выходных.

Похолодает уже в пятницу, 17 сентября. По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха составит всего +15 градусов. В течение дня ожидаются дожди.

В субботу столбик термометра не поднимется выше отметки +13 градусов. Ночью воздух остынет до +6..+7.

В воскресенье днем за окном будет +14..+15, а ночь на понедельник окажется еще холлоднее, чем накануне - температура упадет до +5.

Оба выходных дня пройдут без осадков. При этом усилится северо-восточный ветер, чья скорость в порывах достигнет 14 метров в секунду (в воскресенье).