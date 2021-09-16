Недоделки в домике Ловиса Коринта в Гвардейске устранят до конца октября

. Фото: Правительство Калининградской области

Отремонтированный дом Ловиса Коринта планировали открыть в день рождения художника - 21 июля. Однако этого не произошло до сих пор. Причины во время выезда в Гвардейск назвал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Мешают проблемы с подрядчиком, с ним довольно сложная ситуация сейчас. Он нарушил сроки, мы выставили претензию, но штраф работу не ускоряет, только несколько дисциплинирует, - приводит слова министра klops.ru. - К концу этого года надеемся закончить эпопею с домиком Ловиса Коринта. Объект уже почти полностью готов, но осталось несколько недоделок в части подвала и стен. Компания должна устранить их до конца октября.

Работы проводятся за счет средств субсидии из областного бюджета - в общей сложности затраты составили 18,5 млн рублей. Из-за отклонений от проекта первоначальный срок завершения ремонта (октябрь 2020 года) не раз продлевался.

В здании, связанном с именем и творчеством представителя немецкого импрессионизма, планируется организовать постоянную экспозицию его работ из фонда музея и проводить занятия детской художественной студии.