Видеосервис Wink снова покажет лучшие кулачные бои в прямом эфире

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С началом нового делового сезона в видеосервис Wink возвращаются прямые трансляции настоящих кулачных боев, просмотр которых - прекрасное средство сбросить напряжение после офисных сражений. 18 сентября в режиме реального времени можно будет увидеть первые после двухмесячного перерыва бои профессиональной организации MMA «Наше дело». А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы Top Dog.

В турнире «Нашего дела» на ринге встретятся новички и уже закаленные бойцы. Состоится очередной этап Гран-при сразу в трех весовых категориях. Например, Эдуард Кузьминов и Максим Намитов уже имеют по две подряд победы в Гран-при, но третью завоюет только один из них. Среди тяжеловесов на ринге поклонники ждут боя звезды промоушена Ивана Майданчука и Шарапутдина Магомедова, а также мастера досрочных побед Павла Бурлуцкого и Малика Канаева. Ну а в главной битве вечера встретятся известный многим блогер-боец Максим Новоселов и Иван Вичич. Начало прямого эфира с турнира — 18 сентября в 20:00 по калининградскому времени.

В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины), базовыми для которых могут быть другие единоборства: бокс, карате, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой и даже регби. В Wink доступны записи самых зрелищных поединков TOP DOG. В перенесенном на 24 сентября турнире TDFC 10 сойдутся новички лиги и уже состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу. Турнир TDFC 10 можно будет посмотреть в прямом эфире 24 сентября в 19:00 по калининградскому времени.

Ну а подготовиться к прямым боевым трансляциям поможет специально собранная в Wink коллекция «Фильмы про бои». В ней представлены 36 картин о самых популярных видах боев, включая старую добрую мировую классику («Рождение дракона» с Брюсом Ли, «Кикбоксер» или «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом, «Малышка на миллион» и другие) и несколько фильмов, прямо или косвенно связанных с легендарным боксером Мухаммедом Али («Я — Али», «Дебошир», «Лицом к лицу с Али»). Некоторые фильмы из коллекции доступны только в Wink. Это «Молот» — история жизни борца Мэтта Хэмилла, родившегося глухим. «Правило боя» — российская спортивная драма про спарринг-партнера Тараса, которому неожиданно самому пришлось выйти на ринг против очень грозного противника. А также «Забойный реванш» в эксклюзивном переводе Гоблина — убойная комедия 2013 года про ветеранов бокса, в которой Сильвестр Рокки Сталлоне вызывает на ринг Роберта «Бешеного быка» де Ниро.