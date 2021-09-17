В Калининградской области стартовало трехдневное голосование

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В 8 часов утра в Калининградской области открылись 555 избирательных участков. Выборы, напомним, будут проходить с 17 по 19 сентября.

Как сообщает региональный избирком, в досрочном голосовании приняли участие около 1500 избирателей на 26 судах, находящихся в море. Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования в 20.00.

Всего в Калининградской области зарегистрированы более 816 000 избирателей.