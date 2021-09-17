На платформе Д-6 в Балтийском море состоялось досрочное голосование

. Фото: Избирательная комиссия Калининградской области

В четверг, 16 сентября, завершилось досрочное голосование на судах. Один из таких избирательных участков (его номер - 731) находится в 22 километрах от калининградского побережья на нефтяной платформе Д-6.

- В голосовании приняло участие 28 избирателей – жителей Калининградской области, - отметил член облизбиркома Игорь Сорокин. – Каждый проголосовал по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы и по единому округу на выборах Калининградской областной Думы. И в зависимости от регистрации некоторые избиратели получили бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Облдумы по одномандатным округам.

Морская ледостойкая стационарная платформа нефтяного месторождения Кравцовское (Д-6) принадлежит компании «Лукойл-Калининградморнефть».