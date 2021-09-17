В Калининграде подорожали путевки в Турцию и Египет

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Сегодня стоимость туров в Турцию в калининградских агентствах начинается от 84 тысяч рублей за 10 ночей на двоих по системе «все включено» с вылетом в сентябре. Аналогичное предложение для желающих отдохнуть в Египте - от 48 700 рублей. Как пишет со ссылкой на экспертов «РБК-Калининград», после открытия Турции и Египта для российских туристов цены на путевки выросли, но калининградцев это не останавливает.

- Спрос хороший, люди приходят каждый день - спрашивают, бронируют, покупают. У нас ценник начинается от 150 тысяч рублей на двоих. Есть более дешевые предложения, но мы, как правило, такие не продаем, - цитирует издание директора туроператора «Цвет» Илью Пилецкого.

Руководитель туроператора «Балтма Турс» Олег Друтман, наоборот, отмечает, что калининградцы стали реже покупать туры в Египет и Турцию из-за роста цен и ситуации с коронавирусом.

- Сейчас все делается в последнюю минуту, потому что никто не знает, что будет с тобой и окружающим миром. Кроме того, в Египте пока не сезон - традиционно для отдыха россияне выбирают его глубокой осенью и зимой, - добавляет эксперт.