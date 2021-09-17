Губернатору Антону Алиханову исполнилось 35 лет

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Сегодня, 17 сентября, отмечает день рождения губернатор Калининградской области. Антону Алиханову исполнилось 35 лет.

Глава региона родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми Абхазской АССР. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Является кандидатом экономических наук.

22 сентября 2015 года Алиханов был назначен вице-премьером правительства Калининградской области, 6 октября 2016-го - врио губернатора. В сентябре 2017 года победил на выборах, набрав 81,06% голоса избирателей. С 29 сентября 2017 года занимает пост губернатора нашей области.

Антон Алиханов женат, воспитывает троих детей.